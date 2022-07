Bad Wimpfen (ots) -Model und Textilbotschafterin des Bundesentwicklungsministeriums Barbara Meier launcht zum zweiten Mal eine nachhaltig produzierte Kollektion mit Lidl. Passend zum Sommer finden Frauen für sich und ihre Kinder farblich und vom Schnitt aufeinander abgestimmte Kleidung, die mit dem Grünen Knopf zertifiziert ist. Die Sommerteile sind ab dem 18. Juli 2022 in allen deutschen Lidl-Filialen sowie im Lidl-Onlineshop erhältlich.Flieder, mint und peach sind die prägnanten Farben dieser Sommerkollektion. Trendig, locker und bequem geschnitten sind sie sowohl für ein Familienpicknick, einen Städtetrip als auch für den Alltag perfekt geeignet. Die Damenkollektion umfasst Kleider in drei Designs, Leggings und Culotten in zwei Farben, Shorts sowie drei verschiedenfarbige Shirts. Besonders bequem sind die Skinny Jeans dank eines hohen Anteils an Elasthan. Die Damenteile sind in den Größen S bis XL bzw. 36 bis 48 zu einem Preis zwischen 4,99 Euro und 12,99 Euro erhältlich.Die Kinderkollektion umfasst Mädchen- und Jungenkleidung für das Alter zwischen zwei und zehn Jahren in den Größen 98/104 bis 134/140. Für Mädchen stehen Kleider sowie Shorts und Shirts zur Auswahl, Jungen können zwischen modischen Shorts und Shirts wählen. Die Kinderkollektion kostet zwischen 5,99 Euro und 6,99 Euro.Die von Barbara Meier designte Kollektion ist mit dem Grünen Knopf zertifiziert. Das staatliche Siegel für sozial und ökologisch hergestellte Textilien gibt Verbrauchern größtmögliche Transparenz bei ihrem Einkauf. Lidl ergänzt dies noch mit einer seit 2017 offengelegten Liste von über 600 Lieferanten von Textil- und Schuheigenmarken.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5272718