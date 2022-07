Hamburg (ots) -Lampions und Lavendelduft, imposante Luftinstallationen, Bänke, Bäume und sommerliche Blumen: Bis zum 14. August verwandelt sich die Hamburger City wieder in einen großen sommerlichen Stadtgarten. Sieben Einkaufs-Quartiere ziehen dafür an einem Strang und lassen große Teile der Innenstadt zur bunten Oase werden, in der es nicht nur ums Einkaufen geht, sondern auch ums Erholen und Entdecken. Mit dabei sind das BID Ballindamm, BID Hohe Bleichen - Heuberg, BID Neuer Wall, BID Nikolai Quartier, BID Passagenviertel, BID Quartier Gänsemarkt und das Ensemble der Stadthöfe. Insgesamt fließen 221.000 EUR brutto in das Gemeinschaftsprojekt, davon 47.600 brutto über den Neustartfonds.Eröffnet wurden Hamburgs Sommergärten von der Moderatorin und Gartenbloggerin Nova Meierhenrich. Unterstützung bekam sie von Kindern der Hamburger Grundschule Beim Pachthof und Hamburgs Finanzsenator Dr. Andreas Dressel. Gemeinsam wurden kleine "Sommergärten" in Töpfe gepflanzt und gegen eine Spende verteilt. Die Erlöse kommen dem Projekt "Schulgarten" der Stiftung Kinderjahre zugute. Die erste Spende, ein Scheck über 1.500 Euro, überreichten die Gastgebern der Sommergärten, Sebastian Binger, Geschäftsführer der Otto Wulff BID Gesellschaft mbH und Annika Saß, Projektmanagerin der Zum Felde BID Projektgesellschaft an Hannelore Lay, Vorsitzende der Stiftung Kinderjahre.Mit Hashtag sommergärtenhh tolle Preise gewinnenBereits sichtbar und ein beliebtes Fotomotiv bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen sind die rund 2800 farbenfrohen Lampions, die an den Bäumen entlang der Promenade am Ballindamm für eine bunte sommerliche Atmosphäre sorgen. Den Neuen Wall verschönern Bänke und Bäume und Sonnensegel in der Luft. Das Quartier Hohe Bleichen - Heuberg wird dank zahlreicher Lavendelpflanzen und Bäumen zur Bienenhochburg, das Passagenviertel wird unter anderem um rund 40 Laubbäume und eine "grüne Kugel im Luftraum" ergänzt. Das Quartier Gänsemarkt mit den anliegenden Straßen wird mit 3200 Lampions verziert, das Nikolai Quartier bietet mit Lichtspielen auf dem Gehweg durch im Luftraum installierte Drachen Abwechslung vor den teils historischen Fassaden. Ein Hauch von französischer Urlaubsstimmung erwartet Besucher im Ensemble der Stadthöfe. Wer gerne auf Social-Media-Netzwerken außergewöhnliche Fotos teilt, kann sich schon einmal das Hashtag sommergärtenhh merken und beim Posten nutzen, denn dann lassen sich tolle Preise gewinnen.Grüne Innenstadt lockt in Hamburgs City"Eine bunte, grüne Innenstadt wird auch in diesem Sommer wieder viele Flaneure in Hamburgs City locken. Wir sind davon überzeugt, dass das Konzept bei den Besuchern wieder ebenso gut ankommt wie bei den Händlern und Gastronomen im Umfeld", sagt Sebastian Binger, Geschäftsführer der Otto Wulff BID Gesellschaft mbH. Insgesamt fließen 221.000 EUR brutto in das Gemeinschaftsprojekt, davon 47.600 brutto über den Neustartfonds. Freie Bilderauswahl https://we.tl/t-BIgJfmGjRlPressekontakt:Claudia Schulz | Kommunikationshafen Hamburg |Presse Hamburgs Sommergärten | cs@kommunikationshafen.deOriginal-Content von: Kommunikationshafen Hamburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157253/5272786