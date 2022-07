DJ SENTIMENT/Stimmung der US-Anleger verbessert sich leicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Während die hohe Volatilität an den Börsen für eine anhaltende Verunsicherung unter den Investoren sorgt, hat sich die Stimmung der Privatanleger in den USA zuletzt leicht verbessert. Aber auch der Anteil der bullischen Börsenbriefschreiber ist jüngst leicht gestiegen. Auch wenn dies bisher nicht in den Kursen wiederzufinden ist, könnte damit der Abwärtsdruck zumindest von dieser Seite etwas weichen.

Wie aus dem wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, stieg der Anteil der Bullen auf 26,9 nach 19,4 Prozent in der Vorwoche deutlich an. Dies liegt aber weiter deutlich unter dem historischen Mittel von 38 Prozent. Das Lager der Pessimisten stellt mit 46,5 (52,8) Prozent die mit Abstand größte Gruppe. Derweil schauen von der Seitenlinie 26,6 Prozent dem Treiben an der Wall Street zu - nach 27,8 Prozent in der Vorwoche.

Dagegen präsentiert sich die Stimmung der Privatanleger in Deutschland kaum verändert. Allenfalls ein paar Baren sind an die Seitenlinie gewechselt. In Deutschland ging der "Bärenanteil" der Privatanleger um fünf Prozentpunkte auf 41 Prozent zurück, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Lager der Bullen stieg um einen Prozentpunkt auf 32 Prozent, während der Anteil des neutralen Lagers um vier Prozentpunkte auf nun 27 Prozent stieg.

