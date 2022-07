Linz (www.anleihencheck.de) - In Deutschland fordern immer mehr Stimmen einkommensschwächeren Menschen aufgrund der hohen Inflation Unterstützung anzubieten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Gefahr in Armut abzurutschen, sei für viele groß. Bisher hätten ein Neun-Euro-Ticket bei der Bahn und Tankrabatte eine leichte Inflationserholung bewirkt. Das Statistische Bundesamt habe gestern veröffentlicht, dass Waren- und Dienstleistungen um die 7,6% mehr kosten würden als noch vor einem Jahr. Im Mai sei die Teuerung bei 7,9% gelegen gewesen. Im Herbst könnte die Inflation einen weiteren Schub bekommen, da der dämpfende Effekt der Maßnahmen entfalle. Vor allem die hohen Energiepreise würden die Inflation in die Höhe schnellen lassen. (14.07.2022/alc/a/a) ...

