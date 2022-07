Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in den USA lässt sich von den Zinsanhebungen der amerikanischen Notenbank FED nicht beeindrucken, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Obwohl die FED schon länger an ihrer Zinsschraube drehe und sich das Leitzinsband aktuell bei 1,50% bis 1,75% befinde, steige die Inflation weiterhin. Die gestrigen, vom Arbeitsministerium veröffentlichten Inflationsdaten, würden eine Teuerung für Waren- und Dienstleistungen im Juni von 9,1% zeigen. Das sei der höchste Wert seit November 1981. Im Mai seien es noch 8,8% gewesen. ...

