Düsseldorf (pta015/14.07.2022/11:00) - In ihrem aktuellen Barometer zu der Anleihe der Ferratum Capital Germany GmbH mit variabler Verzinsung und mit Laufzeit bis 2023 (WKN A2TSDS) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ] ( https:// www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-ferratum-capital-germany-gmbh-anleihe-19-23-mit-variabler-verzinsung-3-monats-euribor-550-bps-wird-weiterhin-als-attraktiv-4-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftn1)

Branche: Finanzdienstleistungen

Kerngeschäft: digitale Plattform für Finanztechnologie zur Vergabe von Krediten und Bankdienstleistungen

Marktgebiet: 19 Länder in Europa, Nord- und Südamerika und Asien (Pazifik)

Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle:

Die Ferratum Capital Germany GmbH ist Anleihe-Emittentin und Teil der Ferratum-Gruppe, welche wiederum zum Konzern der Multitude SE gehört. Zu den wesentlichen Geschäftsbereichen der Unternehmensgruppe gehören folgende Gesellschaften bzw. Teilkonzerne:

Multitude SE: Konzernholding

Ferratum (Malta) Holding Limited / Ferratum-Guppe: Konsumentenkredite

SweepBank (Ferratum Bank p.l.c., Malta): Finanzierung- und Shopping-App

CapitalBox AB: Darlehen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Mitarbeiter: 674

Unternehmenssitz: Helsinki (Finnland)

Gründung/Historie: 2005 als Ferratum Oyi, Umwandlung in Multitude SE am 15.06.2021

Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen: Das Geschäftsmodell der Unternehmensgruppe ist in drei Segmente eingeteilt: Konsumentenkredite ("Ferratum"), Finanzierungs- und Shopping-App ("SweepBank") und Kredite für kleine und mittlere Unternehmen ("CapitalBox").

In dem größten Segment der Unternehmensgruppe, der Konsumentenkredite ("Ferratum" / 2021 182,7 Mio. EUR bzw. 85,5% des Konzernumsatzes), wird differenziert zwischen Micro Loans, Plus Loan und Credit Limit. Micro Loans sind Darlehen zwischen 25,- und 1.000,- EUR mit 7 bis 60 Tagen Laufzeit. Die derzeitige Durchschnittsinanspruchnahme beträgt 279,- EUR und 30 Tage. Plus Loans sind Darlehen zwischen 300,- und 4.000,- EUR mit 2 bis 18 Monaten Laufzeit. Und Credit Limits sind bewilligte Kreditrahmen für bis zu 5.000,- EUR ohne feste Tilgungsbeträge und -fristen, vergleichbar mit dem Verfügungsrahmen einer Kreditkarte. Die durchschnittliche Inanspruchnahme beträgt 1.521,- EUR und die Laufzeit ist unbefristet.

"SweepBank" ist eine Mobile Banking App, welche easy banking services, eine virtuelle Kreditkarte mit Shopping, Rabatten und Cashbacks kombiniert. Der jüngste Geschäftsbereich des digitalen Bankings per App steuert in 2021 4,2% des Umsatzes bei und konnte damit den Anteil im Vergleich zum Vorjahr (1,2%) deutlich erhöhen. Das Kreditangebot beträgt hier zwischen 3.000,- und 30.000,- EUR. Die durchschnittliche Darlehenshöhe beträgt 8.000,- EUR und die durchschnittliche Darlehenslaufzeit 5 Jahre.

Der Bereich der Geschäftskredite ("CapitalBox") verzeichnet 2021 einen Umsatzanteil von 10,3% (22,0 Mio. EUR). Hier werden Volumina bis zu 350.000,- EUR an kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) mit Laufzeiten zwischen 6 und 36 Monaten ausgegeben. Deren Inanspruchnahme beläuft sich durchschnittlich auf 15.842,- EUR und 482 Tage.

Über die Ferratum Bank p.l.c. bietet die Unternehmensgruppe seit 2015 Festgeld- und Termingeldkonten an, diese Einlagen bilden seitdem die Hauptfinanzierungsquelle der Gesellschaft. Zum 31.12.2021 konnten diese Kundeneinlagen auf 484,8 Mio. Euro (31.12.2020: 339,5 Mio. Euro) erhöht werden.

Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit:

Der Kreditprozess von Multitude beruht auf einem eigenen und ständig weiterentwickelten automatisierten Scoring-Modell, das die Kreditwürdigkeit des potenziellen Kunden bewertet. Durch die Nutzung ihrer mobilen Endgeräte sind Kunden in der Lage, innerhalb weniger Minuten Kredite zu beantragen und zu erhalten. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2005 ist Multitude kontinuierlich, profitabel und schnell gewachsen. Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen hatte im Jahr 2021 ca. 400.000 aktive Kunden mit einem mobilen Bankkonto oder einem aktiven Darlehen.

Die Tochtergesellschaft Ferratum Bank p.l.c. ist ein lizensiertes und reguliertes Kreditinstitut in Malta.

Strategie:

In 2021 erfolgte innerhalb der Multitude-Gruppe (vormals Ferratum) eine neue Strategie und mit ihr ein Rebranding der Marken. Im Einklang mit ihrer neuen Strategie und ihrem neuen Geschäftsmodell hat die Gruppe ihre operativen Segmente im 2. Quartal 2021 umbenannt. Das Segment mit den Konsumentenkrediten, welches Credit Limit, Plus Loan und Micro Loan umfasst, heißt jetzt Ferratum. Der ursprüngliche Bereich CapitalBox digital SME Lending heißt nun einfach CapitalBox. Und die Bereiche PrimeLoan und Wallet wurden zu SweepBank zusammengefasst.

Die Änderung der Strategie fördert ein Umfeld, das es den neuen Marken Ferratum, CapitalBox und SweepBank ermöglicht, die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kundenbasis besser zu verstehen und zu identifizieren bzw. Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die auf diese Bedürfnisse abgestimmt sind.

Während die zentralen Bereiche der Gruppe (Multitude SE) sich auf geschäftskritische und strategische Entscheidungen konzentrieren, die darauf abzielen Kostenvorteile durch die Erzielung größerer Skalenerträge zu maximieren, während sie als eine Plattform zu schaffen, die es den einzelnen Marken ermöglicht, ihr volles Geschäftspotenzial auszuschöpfen.

Kunden: Kreditnehmer

Lieferanten: Geldmarkt (Gläubiger der Festgeld- und Terminkonten) und Kapitalmarkt (Anleihegläubiger)

