BERLIN (Dow Jones)--Der Ausbau der Windkraft an Land ist im ersten Halbjahr stagniert und liegt damit nach Einschätzung von Branchenverbänden unter den Erwartungen. Von Januar bis Juni wurden in Deutschland 238 Onshore-Windenergieanlagen mit einer Leistung von 977 Megawatt (MW) installiert, teilten der Bundesverband Windenergie (BWE) und VDMA Power Systems mit. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war das 0,2 Prozent weniger.

"Im ersten Halbjahr 2022 hält der Zubau der Windenergie an Land in Deutschland lediglich sein Niveau und geht noch nicht in die zum Erreichen der Ziele notwendige Richtung", kommentieren der Bundesverband Windenergie (BWE) und VDMA Power Systems in einer Mitteilung. Dafür werde das fünffache Volumen benötigt. Um den Ausbau auf das notwendige Niveau anzuheben, komme es darauf an, dass die beschlossenen Maßnahmen möglichst schnell ihre Wirkung entfalten könnten.

"Die altbekannten Hindernisse bestehen jedoch weiterhin fort", kritisiert BWE-Präsident Hermann Albers. Die durchschnittliche Dauer der Genehmigungsverfahren habe sich in den vergangenen fünf Jahren um fast 60 Prozent erhöht. Zudem müsse die Rechtssicherheit nach Genehmigungserteilung weiter verbessert werden. "Die Bereitstellung von Flächen für den Ausbau der Windenergie läuft noch immer nicht mit der gebotenen Dringlichkeit", so Albers.

Das Flächenziel von mindestens 2 Prozent habe nun zwar eine gesetzliche Grundlage, sei jedoch in der Erreichung auf die nächste Legislaturperiode vertagt worden. "Der politische Wille ist da, die Ausbauziele wurden angepasst, aber es hakt weiterhin an den für den Zubau so wichtigen richtigen Rahmenbedingungen und deren konsequenter Anwendung", ergänzt der Geschäftsführer von VDMA Power Systems, Dennis Rendschmidt.

Für das Gesamtjahr sind die Verbände trotz der Hindernisse mit Blick auf den Ausbau etwas optimistischer: Der Ausbau der Windenergiekapazitäten an Land dürfte aus Basis der Schätzungen des Beratungsunternehmens Deutsche Windguard nun 2022 insgesamt 2,4 bis 3 Gigawatt (GW) erreichen. Bisher wurden 2,3 bis 2,7 GW in Aussicht gestellt. "In der Vergangenheit gewann der Zubau in der zweiten Jahreshälfte oftmals nochmal an Fahrt", heißt es abschließend.

