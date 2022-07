Die Berliner Verkehrsbetriebe testen das Monitoring der Aachener Spezialisten. Sie wollen damit die Zuverlässigkeit und Sicherheit beim Landen und dem Betrieb ihrer Elektrobusse erhöhen.Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) setzen zunehmend auf Elektrobusse in den Straßen der Hauptstadt. Nun haben sie mit dem Aachener Unternehmen Accure Battery Intelligence eine einjährige Testphase vereinbart, in der sie das Monitoring testen. Damit solle die Zuverlässigkeit und Sicherheit im Betrieb und beim Laden der Elektrobusse erhöht werden, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Spätestens 2030 sollen ...

