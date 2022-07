HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Bertrandt vor Quartalszahlen von 65 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Entwicklungsdienstleisters für die Autobranche dürfte ein solides Umsatzwachstum erzielt haben, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf den Ergebnissen dürfte allerdings die Einstellung neuer Mitarbeiter lasten, ebenso wie die wieder anziehenden Kosten etwa für Geschäftsreisen, Messen und den Krankenstand. Zudem seien die Belastungen durch den Hochlauf neuer Testzentren anhaltend hoch./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005232805

