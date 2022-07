HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz SE vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 264 Euro belassen. Der Versicherer dürfte auch in diesem Jahr die Erwartungen an den operativen Gewinn, Dividende und Aktienrückkäufe erfüllen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. Die Bewertung sei zudem vielversprechend. Im November dürfte der Versicherer ein zweites Aktienrückkaufprogramm ankündigen. Somit könnten sich Käufe im Vorfeld lohnen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 16:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008404005

ALLIANZ-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de