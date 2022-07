Zeitgleich stellen sie die Weichen für den Transfer der Assets der MIVO Mitarbeitervorteile GmbH in der Schweiz.Zürich / Frankfurt - Die beiden Vorteilsplattformen Swibeco und MIVO Mitarbeitervorteile bilden im Juli 2022 einen strategischen Zusammenschluss für den DACH-Markt und stellen zeitgleich die Weichen für den Transfer der Assets der MIVO Mitarbeitervorteile GmbH in der Schweiz. Fringe Benefits sind ein unerlässlicher Bestandteil in der modernen Arbeitswelt. Mit diesen Lohnnebenleistungen können...

Den vollständigen Artikel lesen ...