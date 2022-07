Port Louis, Mauritius (ots/PRNewswire) -African Leadership International (ALI) (https://algroup.org/), das sich zum Ziel gesetzt hat, Afrika zu verändern, indem es bis 2035 drei Millionen unternehmerisch denkende Führungskräfte ausbildet, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Holberton Inc. getroffen, einer im Silicon Valley gegründeten, projektbasierten College-Alternative, die die nächste Generation von Softwareingenieuren ausbildet. Durch die Übernahme wird ALI Eigentümer des Programms für fortgeschrittene Technologien, das es ALI ermöglicht, globalen Unternehmen Zugang zu einer bedeutenden Anzahl ungenutzter Arbeitskräfte zu verschaffen, die in der Lage sind, den wachsenden globalen Mangel an technischen Talenten zu überbrücken. Es wird auch das Leben von Millionen von Afrikanern verändern, indem es sie mit den für den zukünftigen digitalen Arbeitsplatz unerlässlichen Softwareentwicklungsfähigkeiten vertraut macht. Die Übernahme wird voraussichtlich im dritten Quartal 2022 abgeschlossen sein. Im Rahmen der Transaktion wird das Holberton School (https://www.holbertonschool.com/)-Netzwerk in eine unabhängige Organisation aufgeteilt.Laut dem Weltwirtschaftsforum (https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/digest/) hat die Pandemie das Tempo der digitalen Disruption in fast allen Branchen beschleunigt, und es werden 97 Millionen neue Rollen entstehen, die besser an die neue Arbeitsteilung zwischen Menschen, Maschinen und Algorithmen angepasst sind. China, Indien und der Westen - traditionelle Quellen für Technologietalente - haben aufgrund ihrer alternden Bevölkerung Probleme, diesen neuen Bedarf zu decken.Afrika erlebt ein rasantes Bevölkerungswachstum. Mit einem Durchschnittsalter von 19 Jahren gibt es dort die jüngste Erwerbsbevölkerung der Welt, verglichen mit 48 Jahren in Deutschland oder Japan. Es wird erwartet, dass der Kontinent bis zum Jahr 2035 1,1 Milliarden Arbeitskräfte aufweisen wird - mehr als China oder Indien. Infolgedessen sehen globale Technologieunternehmen den Kontinent zunehmend als die nächste Adresse für Technologietalente. In den vergangenen drei Jahren haben unter anderem Twitter, Google, Microsoft, IBM oder Alibaba angekündigt, Tech-Hubs in Afrika zu eröffnen.Diese Trends haben die ALI vor zwei Jahren dazu veranlasst, eine Partnerschaft mit dem Holberton-Programm für fortgeschrittene Technologie einzugehen, um die Ausbildung von Software-Ingenieuren auf dem afrikanischen Kontinent zügig voranzubringen. Im vergangenen Jahr haben sich mehr als 95.000 Studenten für das ALX-Programm von African Leadership International zur Förderung von Fähigkeiten eingeschrieben, ein Zuwachs um das Zweitausendfache in den letzten 15 Monaten.Über The (http://www.theroom.com/)ROOM (http://www.theroom.com/), die Vermittlungsabteilung von African Leadership International, werden diese Weltklasse-Talente dann an globale Unternehmen vermittelt, die ihre Technologie-Teams aufbauen wollen, ähnlich wie Technologieunternehmen heute nach Talenten an Standorten in Osteuropa und Indien suchen.Mit dieser Übernahme will sich ALI als führende Quelle für Technologietalente auf dem afrikanischen Kontinent und als eine der größten der Welt positionieren. Holbertons Technologie hat bewiesen, dass sie eine entscheidende Rolle im ALI-Ökosystem spielen wird. Studenten, die mit der Technologie von Holberton ausgebildet wurden, wurden von Unternehmen wie Apple, Google, Tesla, LinkedIn, Dropbox, Pinterest, Rappi und Nvidia eingestellt.Mit der Kombination aus dem ALX-Programm, der Technologie von Holberton und der Karrierevermittlung von The ROOM möchte ALI einen Service von Weltklasse anbieten, der Afrikas Platz als bevorzugte Adresse für Technologie festigt und gleichzeitig eine dauerhafte Lösung für den globalen Mangel an Technologietalenten bietet.Zitate:"Durch unsere bisherigen gemeinsamen Anstrengungen konnten wir jungen Menschen in Afrika qualitativ hochwertige Lernerfahrungen in großem Umfang vermitteln. So etwas habe ich in den 20 Jahren, in denen ich mich mit der Entwicklung von Humankapital auf dem Kontinent beschäftigt habe, noch nie erlebt. Bei unserem derzeitigen Entwicklungspfad bin ich zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahrzehnt Millionen afrikanischer digitaler Führungskräfte entwickeln werden, die viele der größten Herausforderungen Afrikas lösen können. Unser Ziel ist es, die größte Single-Source-Technologiequelle für die Welt zu werden", sagte Fred Swaniker, Gründer und CEO von African Leadership International."Diese Übernahme wird dazu beitragen, den weltweiten Mangel an technologischen Fähigkeiten zu beheben, indem wir unsere jeweiligen Stärken mit afrikanischen Talenten kombinieren, und so den Weg bereiten. Diese kollaborative, projektbasierte Umgebung macht alle Teilnehmenden nach ihrem Abschluss fit für die Arbeitswelt. Unsere Software-Ingenieure werden Unternehmen auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, ihren Bedarf an technischen Fachkräften schnell zu skalieren", sagte Julien Barbier, Mitgründer von Holberton.Informationen zu African Leadership InternationalBis zum Jahr 2035 wird Afrika die größte Erwerbsbevölkerung der Welt haben und muss den Wandel katalysieren, indem es seine größte ungenutzte Ressource - seine Menschen - befähigt. Angetrieben von dieser Herausforderung ist die African Leadership International Teil des Ökosystems der African Leadership Group (ALG), einer Gruppe von Institutionen mit der gemeinsamen Vision, das reichhaltige Humankapital Afrikas zu nutzen, indem bis zum Jahr 2035 3 Millionen ethische und unternehmerisch denkende Führungspersönlichkeiten des Kontinents ausgewählt, gefördert und miteinander vernetzt werden. Die Initiative wurde 2004 von Fred Swaniker gegründet, einem Serienunternehmer, der 2019 vom Time Magazine als einer der 100 einflussreichsten Menschen der Welt ausgezeichnet wurde. Ebenfalls 2019 ernannte Fast Company die African Leadership University von ALG zum innovativsten Unternehmen in Afrika und zu einem der 50 innovativsten Unternehmen der Welt für die "Umgestaltung der Bildung für eine neue Ära".East Wind Advisors, Winston & Strawn LLP und Mazars haben ALI finanziell, rechtlich und buchhalterisch beraten.Weitere Informationen zu HolbertonHolberton wurde 2015 im Silicon Valley gegründet und bietet mit seiner innovativen und flexiblen Bereitstellung des "Betriebssystems der Bildung" ein einzigartiges Portfolio an Tools, automatisch abgestuften, maßgeschneiderten Lehrplänen und Lehrmethoden, um seine Kunden - Bildungseinrichtungen, Universitäten, Unternehmen, Regierungen und Franchisenehmer der Holberton School - bei der Ausbildung der nächsten Generation digitaler Talente in großem Umfang zu unterstützen.Lowenstein Sandler LLP hat Holberton, Inc. bei dieser Transaktion beraten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1858447/African_Leadership_International.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1858448/Holberton_Julien_Barbier.jpgPressekontakt:Anna Vaulina,anna@growthink.co.za,+27 829034521Original-Content von: African Leadership Group; Holberton, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164308/5272955