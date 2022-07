Der Energiekonzern übernimmt den Regensburger Installationsbetrieb, um seine Kapazitäten für die Installation von Photovoltaik-Anlagen auszubauen. Bereits seit 2020 war Eon an Mehr Ampere beteiligt.Neben Modulen und Transformatoren sind aktuell vor allem Handwerker Mangelware in der deutschen Photovoltaik-Branche. Daher gibt es einen Trend, dass immer mehr Unternehmen eigene Installationskapazitäten aufbauen - gern durch Übernahmen und Beteiligungen an bestehenden Betrieben. Diesen Schritt geht jetzt auch Eon. Der Energiekonzern hat die Mehr Ampere GmbH aus Regensburg komplett übernommen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...