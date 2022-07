FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Sell" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Er habe an einer auf die "Bluterkrankheit" Hämophilie fokussierten Präsentation des Pharmakonzerns im Rahmen einer Medizinerkonferenz teilgenommen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Großteil des Vortrages habe sich um bereits von ihm genauer kommentierte klinische Daten für das Mittel Fitusiran gedreht sowie um die ersten Details zur zulassungsrelevanten Studie mit Efanesoctocog./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2022 / 06:46 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578

