Wegen der stark gestiegenen Zinsen zeichnet sich am deutschen Immobilienmarkt eine Trendwende ab. So brach die Nachfrage nach Kauf-Immobilien im zweiten Quartal 2022 binnen Jahresfrist um 36 Prozent ein, wie das Online-Portal Immoscout24 am Donnerstag mitteilte. Als Folge davon stieg die Zahl der Angebote für Wohnungen und Häuser zum Kauf um 46 Prozent, und Inserate blieben auch länger online als im Vorjahr. Denn für Verkäufer sei es schwieriger, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...