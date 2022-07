Vaduz (ots) -Die European Digital Innovation Hubs (EDIH) sind ein zentraler Teil des DIGITAL Europe Programms. Sie stimulieren die Einführung, Nutzung und Verbreitung von aktuellen, digitalen Technologien in der Wirtschaft. Ende 2020 hat der Landtag beschlossen, am Digital Europe Programm teilzunehmen. Auch in Liechtenstein soll demgemäss nun ein EDIH (FL-EDIH) etabliert werden, der in den nächsten Jahren kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aber auch die öffentliche Verwaltung in ihrer digitalen Transformation begleiten, unterstützen und vorantreiben soll.Ein EDIH ist eine nicht-gewinnorientierte Organisation oder eine Gruppe von Organisationen (Konsortium), mit komplementären Kompetenzen im Digitalbereich, die KMU und die öffentliche Verwaltung bei der digitalen Transformation durch eine breite Palette an Dienstleistungen unterstützt. Das Budget für den FL-EDIH soll zu 50% durch das Digital Europe Programm der Europäischen Kommission und 50% durch den Staat Liechtenstein getragen werden und erstreckt sich auf 3 Jahre. Die Fördermittel für den FL-EDIH kommen zur Gänze den KMU und der öffentlichen Verwaltung zu Gute. Zusätzlich erschliesst der FL-EDIH auch den Zugang zu den 136 europäischen EDIHs, und damit für die heimischen KMUs und die liechtensteinische Verwaltung Zugang zu einem beachtlichen Netzwerk und einem breiten Spektrum an ergänzenden Serviceleistungen in sämtlichen digitalen Innovationsbereichen.Alle Interessenten sind aufgerufen, eine aussagekräftige Bewerbung in Form eines "Expression of Interest" (EOI) bis 31. Oktober 2022 an die Stabsstelle für Finanzplatzinnovation und Digitalisierung (SFID) zu richten. Die SFID empfiehlt und bietet an, sich vorab mit einer informelle Interessensbeurkundung zeitnahe bis 15. August 2022 zu melden.Für weitere Informationen siehe www.sfid.llv.li.Pressekontakt:Stabsstelle für Finanzplatzinnovation und DigitalisierungClara BillekT +423 236 76 90Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100892545