DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.17 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.757,75 -1,2% -20,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.663,00 -0,8% -28,5% Euro-Stoxx-50 3.411,60 -1,2% -20,6% Stoxx-50 3.439,63 -1,0% -9,9% DAX 12.619,98 -1,1% -20,6% FTSE 7.094,86 -0,9% -3,1% CAC 5.930,87 -1,2% -17,1% Nikkei-225 26.643,39 +0,6% -7,5% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 151,67% -0,95 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 1,22 +0,08 +1,40 US-Rendite 10 J. 2,96 +0,03 +1,45

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 93,67 96,30 -2,7% -2,63 +29,8% Brent/ICE 97,27 99,57 -2,3% -2,30 +29,9% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 176,75 180,50 -2,1% -3,76 +33,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.711,69 1.735,53 -1,4% -23,84 -6,4% Silber (Spot) 18,77 19,22 -2,3% -0,45 -19,5% Platin (Spot) 837,20 858,50 -2,5% -21,30 -13,7% YTD zu Vortagsschluss

Beim Öl werden Rezessionssorgen eingepreist, bei Gold Zinserhöhungsfantasie.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Durststrecke an der Wall Street dürfte in die fünfte Runde in Folge gehen. Das 40-Jahreshoch der Inflation hält Anleger noch immer im Griff. Zwar hatten am Vortag Stimmen versucht, die abermalige Inflationsspitze mit den im Juni extrem gestiegenen Benzinpreisen zu erklären, die mittlerweile kräftig gesunken sind. Doch dürfte dieser Versuch der Beschwichtigung die US-Notenbank kaum von einem beherzten Gegensteuern abhalten. Somit drohen aus Sicht der Aktienanleger weitere kräftige geldpolitische Straffungen zur Eindämmung der viel zu starken Geldentwertung. Im Handel preist man mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent einen kommenden Zinsschritt von 100 Basispunkten ein.

Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite in Milliardenhöhe haben bei JP Morgan im zweiten Quartal zu einem deutlichen Gewinnrückgang beigetragen. Sowohl das Ergebnis als auch die Einnahmen verfehlten die Erwartungen. Vorbörslich verliert der Kurs 2,5 Prozent.

United Insurance haben nachbörslich einen Satz um knapp 14 Prozent nach oben gemacht. Hintergrund war eine Mitteilung, wonach der Board Optionen wie einen Unternehmensverkauf, eine Fusion oder die Abgabe von Tochterunternehmen prüft, als Alternativen für die Beschaffung von frischem Kapital. Vorbörslich wird der Wert bislang nicht gehandelt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Jenoptik AG, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 235.000 14:30 Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Erneut aufkommende Sorgen vor einem Absturz in die Rezession drücken vor allem Öl- und Rohstoffwerte nach unten. Deren Sektoren fallen im Schnitt über 2 Prozent. Schlechte Stimmung haben die gesenkten BIP-Wachstumsprognosen der EU-Kommission verbreitet. Der Fokus liegt nun auf den USA mit den wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen und vor allem den neuen Erzeugerpreisen (PPI). Nach dem "Horrorwert" bei den Verbraucherpreisen könnten aber schon kleinere Abweichungen beim PPI nach unten für Erleichterung sorgen, hofft man am Markt. Im Blick steht zudem der Start der Berichtssaison in den USA mit ersten Quartalszahlen von JP Morgan und Morgan Stanley. JPM enttäuscht derweil. Etwas stabilsiert zeigen sich Autoaktien. Ein Händler verweist auf positive Aussagen von VW. Infineon zeigen sich sogar 1,1 Prozent im Plus. Denn zu der erwarteten Nachfrage aus dem Autosektor kommt auch ein guter Umsatzausblick von Taiwan Semiconductor. Mit deutlichen Abschlägen zeigen sich dagegen Ericsson (-7,6%). Der Telekomausrüster hat die Prognose verfehlt. Die Deutsche Telekom (-1,6%) hat einen Abnehmer für die Mehrheit ihres milliardenschweren Funkturmgeschäfts gefunden. BASF notieren 0,9 Prozent im Minus, nachdem die UBS die Aktie abgestuft hat. Die sich anbahnende Regierungskrise in Italien drückt auf die Kurse der italienischen Banken und Versicherer: Intesa, Unicredit und Generali geben bis zu 3,8 Prozent nach.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:02 Mi, 17:32 % YTD EUR/USD 1,0012 -0,4% 1,0023 1,0093 -12,0% EUR/JPY 139,24 +0,7% 138,71 138,59 +6,4% EUR/CHF 0,9852 +0,0% 0,9845 0,9866 -5,0% EUR/GBP 0,8467 +0,1% 0,8456 0,8463 +0,8% USD/JPY 139,09 +1,2% 138,43 137,32 +20,8% GBP/USD 1,1825 -0,6% 1,1859 1,1924 -12,6% USD/CNH (Offshore) 6,7660 +0,6% 6,7375 6,7189 +6,5% Bitcoin BTC/USD 19.731,80 -0,8% 20.167,59 19.482,77 -57,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben es der Wall Street gleichgetan und den nochmals höher als befürchtet ausgefallenen Inflationsschub in den USA eingermaßen weggesteckt. Gleichwohl wird nun für Juli von der US-Notenbank eine noch größere Zinserhöhung um einen vollen Prozentpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet. Zu hören war auch, dass hier einiges im Vorfeld schon eingepreist worden sei an Zinserhöhungspotenzial. Nach moderaten Einbußen zum Start zeigten sich die Indizes im Verlauf im Plus, drehten im Späthandel aber teils wieder etwas nach unten ab. In Tokio kam Rückenwind für die Exportindustrie vom nochmals deutlich schwächeren Yen. Unter den Einzelwerten zeigten sich in Hongkong Bankaktien sehr schwach, nachdem jüngst Hypothekenzahlungen von Kreditnehmern verweigert worden waren. Aktien wie China Merchants Bank (-5,1%), Postal Savings Bank (-4,3%) und Ping An Bank (-4,4% in Shenzhen) wurden verkauft. Country Garden verloren 2,2 Prozent, nachdem das Immobilienunternehmen angekündigt hatte, Anleihen der Tochter Country Garden Real Estate Group zu kaufen. Panasonic verteuerten sich in Tokio um 0,7 Prozent. Der wichtigste Batterielieferant von Tesla in den USA plant ein neues Batteriewerk für Elektroautos in Kansas. Tokyo Electric Power verloren 7,7 Prozent, belastet von Berichten, dass frühere Verantwortlichen haftbar gemacht werden für die Katastrophe in Fukushima. In Seoul gaben Posco um 1,6 Prozent nach. Das Stahlunternehmen rechnet mit einem rückläufigen operativen Gewinn. NHN (+6,4%) profitierten von der Fusion mit seiner Spiele-Tochter.

CREDIT

Die Prämien der Kreditversicherungen gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen ziehen leicht an. Italien rückt derweil in den Fokus, während sich der Spread der 10-jährigen Bundesanleihe gegenüber der italienischen Pendants um 12 Basispunkte ausweitet und der italienische 5-Jahres-CDS bei 148 notiert, nach 139 vor einer Woche. Italien steht vor einer möglichen Regierungskrise.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer verkauft Testosteron-Mittel Nebido an Aachener Grünenthal

Bayer verkauft das Mens-Health-Produkt Nebido für bis zu 500 Millionen Euro an das Aachener Pharmaunternehmen Grünenthal. Die Veräußerung unterstütze die laufende Transformation des Pharmageschäfts, um sich auf Schlüsselbereiche zukünftiger medizinischer Innovation zu konzentrieren, erklärte der DAX-Konzern.

Merck führt Automatisierungssoftware weltweit in Laboren ein

Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck automatisiert sein weltweites Laborumfeld im Unternehmensbereich Electronics. Mit dem modularen Automatisierungskonzept solle ein effizienteres Zusammenspiel von Produktion sowie Forschung und Entwicklung erzielt und die Zeit bis zur Markteinführung neuer Produkte um bis zu 50 Prozent beschleunigt werden, teilte die Merck KGaA mit.

Cancom erwirbt S&L Systemhaus GmbH

Cancom kauft die operativen Gesellschaften der S&L Gruppe. Erworben werden die S&L Systemhaus GmbH, der S&L BusinessSolutions GmbH und der S&L ITcompliance GmbH, wie Cancom mitteilte.

Fielmann leitet Maßnahmen zur Profitabilitätsverbesserung ein

Die Optikerkette Fielmann hat kurz- und mittelfristige strategische Maßnahmen eingeleitet, um die Profitabilität zu verbessern und 2025 das selbst gesteckte Ziel einer Vorsteuerrendite (EBT-Marge) von mindestens 16 Prozent zu unterstützen. Die Initiativen sollen helfen, einige der Belastungen im derzeitigen Geschäftsumfeld abzufedern.

EuGH: Abschalteinrichtung Thermofenster bei üblichen Temperaturen unzulässig

Ein Thermofenster, das die Abgasreinigung bei sehr hohen und bei niedrigen Temperaturen reduziert, ist eine unzulässige Abschalteinrichtung. Eine Ausnahme könnte gelten, wenn das Thermofenster nachweislich zum Schutz vor schweren Risiken für den Motor eingebaut werde, die eine Gefahr darstellten, erklärte der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag in Luxemburg. Auch dann wäre eine Abschalteinrichtung aber unzulässig, wenn sie den Großteil des Jahres unter normalen Bedingungen laufe.

Singulus verschiebt Jahresabschlusses 2020 erneut

Die Singulus Technologies AG verschiebt erneut die Vorlage des testierten Jahresabschlusses 2020 und könnte in die Insolvenz rutschen. Die für den 23. Juli geplante Veröffentlichung des Jahresabschlusses werde verschoben, kündigte das Unternehmen an. Der zuständige Abschlussprüfer der KPMG könne das Testat nicht wie geplant erteilen.

SdK ruft Singulus-Anleiheinhaber zur Interessensbündelung auf

Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) bietet Singulus-Anleiheinhabern für künftige Versammlungen eine kostenlose Stimmrechtsvertretung an. Singulus hatte aufgrund zahlreicher Schwierigkeiten in der Vergangenheit die Unternehmensanleihe mit einem Nominalwert von 12 Millionen Euro zweimal verlängert. Die Anleihe könnte in Kürze durch die Anleihegläubiger außerordentlich gekündigt werden, nachdem die Gesellschaft nach wie vor keinen testierten Jahresabschluss für das Jahr 2020 vorgelegt hat.

Ericsson 2Q-Gewinn belastet durch höhere Kosten

Ericsson hat im zweiten Quartal unter dem Strich mehr verdient, aber die Markterwartungen deutlich verfehlt. Wie der schwedische Telekommunikationsausrüster mitteilte, wächst das 5G-Geschäft in Nordamerika und Europa weiterhin dynamisch.

OMV sichert sich zusätzliche Pipeline-Kapazitäten für Gastransport

Die OMV AG arbeitet an der Sicherstellung des Gastransports nach Österreich. Wie der Öl- und Gaskonzern mitteilte, hat er sich für das kommende Gas-Jahr ab dem 1. Oktober zusätzliche europäische Transportkapazitäten nach Österreich über 40 TWh gesichert, was fast der Hälfte des österreichischen Jahresbedarfs entspreche und die Lieferverpflichtungen des Konzerns in Österreich abdecke.

SAS: Pilotenstreik gefährdet Überleben des Unternehmens

Die Fluggesellschaft Scandinavian Airlines (SAS) sieht sich wegen des derzeitigen Streiks ihrer Piloten in ihrem Überleben bedroht. "Der Streik setzt den Erfolg des Chapter-11-Verfahrens und letztlich das Überleben des Unternehmens aufs Spiel", erklärte SAS-Chef Anko van der Werff am Donnerstag. Die finanziell angeschlagene Airline hat in den USA ein sogenanntes Chapter-11-Insolvenzverfahren beantragt, um sich vor ihren Gläubigern geschützt umzustrukturieren.

Swatch bekräftigt Jahresumsatzprognose trotz Gegenwind in China

Swatch hat im ersten Halbjahr trotz Gegenwinds in China den Umsatz gesteigert und sieht sich auf Kurs für die Umsatzprognose im Gesamtjahr.

Amazon will EU-Kartellverfahren mit Zugeständnissen beilegen

Amazon hat will zwei Kartellverfahren der Europäischen Union beilegen. Wie die EU-Kommission mitteilte, hat Amazon den Kartellwächtern deshalb Zugeständnisse unterbreitet. Es geht dabei um die Nutzung der Daten von Verkäufern auf dem Amazon-Marktplatz.

Google wird in Italien Behinderung des Datenaustauschs vorgeworfen

Gegen Google wird in Italien wegen des Vorwurfs der Behinderung des Datenaustauschs mit Drittplattformen ermittelt. Die italienische Wettbewerbsbehörde teilte mit, dass Google den Datentransfer von seiner eigenen Plattform zu Weople, einer vom italienischen Startup-Unternehmen Hoda Srl betriebenen App, behindert hat.

JP Morgan verdient weniger und verfehlt Erwartungen

Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite in Milliardenhöhe haben bei der US-Bank JP Morgan im zweiten Quartal zu einem deutlichen Gewinnrückgang beigetragen. Sowohl das Ergebnis als auch die Einnahmen verfehlten die Erwartungen der Analysten.

Tesla verliert Führungskraft im autonomen Fahrprogramm

Tesla verliert einen wichtigen Manager, der einige der Programme für autonomes Fahren im Konzern leitete. Andrej Karpathy, Direktor für künstliche Intelligenz und Leiter des Autopilot-Vision-Teams des Unternehmens, verlässt Tesla. Dies gab er am Mittwochabend auf Twitter bekannt.

TSMC steigert Gewinn im zweiten Quartal deutlich

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) hat im zweiten Quartal unter dem Strich dank höherer Umsätze und verbesserter Gewinnmargen deutlich mehr verdient.

