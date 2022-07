Die Nachwehen der überraschend hohen US-Inflationsdaten setzen Europas Börsen zu. Dax und EuroStoxx50 fielen am Donnerstag um jeweils etwa ein Prozent auf 12.635 beziehungsweise 3412 Punkte und der Euro hangelte sich weiter an der Parität zum Dollar entlang. Die am Mittwoch veröffentlichte US-Teuerungsrate für Juni hatte mit 9,1 Prozent den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren erreicht. "Nun steht für die US-Notenbanksitzung in zwei Wochen sogar ...

