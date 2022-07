Um 12:06 liegt der ATX TR mit -0.34 Prozent im Minus bei 5979 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -23.82% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +1.78% auf 44.275 Euro, dahinter Rosenbauer mit +1.28% auf 31.6 Euro und Warimpex mit +1.21% auf 0.838 Euro. Zum Vergleich der DAX: 12678 ( -0.73%, Ultimo 2021: 15884, -20.19% ytd). Das 12. Aktienturnier presented by IRW-Press http://www.boerse-social.com/tournament ist in der Runde 2 angelangt, die Gesetzten sind dabei, das sind die 8 Duelle in Runde 2, der Wochenbessere steigt auf: (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.07.)

Den vollständigen Artikel lesen ...