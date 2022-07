SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Twitter hat am Donnerstag mit einer weitreichenden Störung zu kämpfen gehabt. Zahlreiche Nutzer meldeten bei Online-Plattformen wie allestörungen.de einen Ausfall. Störungen bei Web-Diensten sind keine Seltenheit, die Plattform des Kurznachrichtendienstes lief aber in den vergangenen Monaten eher stabil. Zu den Ursachen gab es am Donnerstag zunächst keine Informationen./so/DP/men