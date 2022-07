FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktie der Deutschen Telekom nach dem Mehrheitsverkauf an ihrem Funkturmgeschäft an ein nordamerikanisches Bieterkonsortium auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 21,50 Euro belassen. Er werte die Transaktion grundsätzlich positiv, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sei allerdings ebenso wie der Preis vom Markt weitgehend so erwartet worden. Offen sei primär noch die Frage gewesen, welcher Bieter den Zuschlag bekommen würde./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 13:06 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2022 / 13:14 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005557508

