ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Nutrien mit "Underperform" und einem Kursziel von 67 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Analyst John Roberts begründete sein negatives Anlagevotum mit der Erwartung, dass die Wirtschaftlichkeit des Agrar-Segments und die Rentabilität von Düngemitteln nahe dem Höchststand sind. Er gehe davon aus, dass die Bewertung des Düngemittelkonzerns niedrig bleiben wird, bis der Zyklus seinen Tiefpunkt erreicht habe, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 10:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CA67077M1086

