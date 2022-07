Wien (www.fondscheck.de) - Wie die Gesellschaft mitteilte, verlässt Hartmut Leser den britischen Asset Manager Abrdn, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach habe sich der Leiter des Deutschlandgeschäfts des einst als Aberdeen firmierenden Fondsanbieters entschlossen, das Haus zu verlassen, "um eine neue Herausforderung anzunehmen", wie es in der Mitteilung heiße. Die Nachfolge als Vorstandsvorsitzender der Abrdn Investments Deutschland übernehme zum 1. September Fabian Klingler. Die Niederlassung in Frankfurt betreue auch den Markt in Österreich. ...

