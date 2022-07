Die Wall Street startet nach erneut schwachen Inflationsdaten mit kräftigen Verlusten in den Handelstag. Offiziellen Stellen zufolge sind die US-Erzeugerpreise im letzten Monat mit einer Jahresrate von 11,3 Prozent gestiegen und damit stärker als erwartet. Bereits am Mittwoch waren die Anleger durch höhere Inflationsdaten bei den Konsumenten verschreckt worden. Am Donnerstag reagieren die Investoren zunächst ebenfalls mit Verkäufen auf die Veröffentlichung. Die Angst vor einer schärferen Gangart ...

