EURid hat seinen Jahresbericht 2021 mit Statistiken, Erfolgen und Finanzdaten veröffentlicht.

Das Portfolio von EURid wuchs im Vergleich zu 2020 um 0,9 %, wodurch sich die Gesamtzahl der Registrierungen auf 3.713.804 Domänennamen erhöhte.Das Land mit dem höchsten jährlichen Nettozuwachs war Portugal mit 52 %. Deutschland hat mit über einer Million die meisten ".eu"-Registrierungen, gefolgt von den Niederlanden und Frankreich.

Im Jahr 2021 setzte EURid mehr als 81.000 Domänennamen im Zusammenhang mit dem Brexit aus, wurde von der Europäischen Kommission ausgewählt, bis Oktober 2027 als Verwalter der TLD ".eu" zu fungieren, und schloss sich mit der Global Cyber Alliance für das Projekt "Domain Trust" zusammen, dessen gemeinsames Ziel die Verbesserung der Sicherheit des Cyber-Ökosystems ist.

Weitere Erfolge im Jahr 2021 sind:

Die TLD .eu feierte ihr fünfzehntes Jahr, in dem sie großartige Dienstleistungen für große Interessengruppen erbringt, und pflanzte 1000 Bäume, um einen Beitrag zu einer grüneren Zukunft zu leisten.

Die öffentliche Website von EURid hat die Zugänglichkeitsstufe AA erreicht: optimale Compliance.

Die Berechtigung zur ".eu"-Registrierung wurde auf die Bürger Islands, Liechtensteins und Norwegens ausgeweitet.

Die .eu Academy arbeitete an der Gestaltung des digitalen Europas von morgen, mit maßgeschneiderten Webinaren, die in Zusammenarbeit mit Europol, EUIPO, der niederländischen Regierung und der Universität Pisa durchgeführt wurden.

EURid gab die sieben Gewinner der .eu Web Awards 2021 während einer glanzvollen Gala in Taormina, Sizilien, bekannt.

Erfahren Sie mehr im Jahresbericht 2021 von EURid.

Über EURid

EURid ist die gemeinnützige Organisation, die die Top-Level-Domains .eu, .?? und .e? nach einem Ausschreibungsverfahren und einer Ernennung durch die Europäische Kommission betreibt. EURid arbeitet mit über 700 akkreditierten Registrierstellen zusammen. Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für die Datensicherheit ist EURid seit 2013 nach der Sicherheitsnorm ISO27001 zertifiziert. EURid ist auch im Rahmen des EU-Systems für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) registriert, was Ausdruck seines Umweltengagements ist. EURid hat seinen Hauptsitz in Diegem (Belgien) und regionale Niederlassungen in Pisa (Italien), Prag (Tschechische Republik) und Stockholm (Schweden). Weitere Informationen unter: www.eurid.eu.

