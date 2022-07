Die neusten Inflationszahlen aus den USA drücken in der laufenden Handelswoche erneut auf die ohnehin schlechte Stimmung der Anleger. DAX, Dow Jones und Co. stehen am heutigen Donnerstag wieder tief im Minus. Bei der TUI-Aktie bahnt sich in diesem Umfeld nun eine neue Katastrophe an und Anleger sollten auf diese Signale achten.Am heutigen Donnerstag setzt die TUI-Aktie ihre Talfahrt fort und aktuell hängt der Titel am seidenen Faden. Hintergrund ist, dass sich bei 1,45 Euro eine wichtige Unterstützung ...

