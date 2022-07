Vancouver, British Columbia - 14. Juli 2022 - Recharge Resources Ltd. ("Recharge" oder das "Unternehmen") (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Phil Thomas, CEO und leitender Geologe von Panopus Pte Ltd., als qualifizierten Sachverständigen für die Betreuung des bevorstehenden Bohrprogramms des Unternehmens auf seinem Lithiumsole-Projekt Pocitos 1 in Salta, Argentinien, und die damit verbundene Berichterstattung sowie für die Erstellung eines Mineralressourcenberichts gemäß National Instrument 43-101 nach Abschluss des Programms beauftragt hat.

Herr Thomas, BSc Geol MBusM FAusIMM MAIG MAIMVA (CMV), arbeitet seit 2004 in Argentinien und Chile an der Entwicklung von Lithiumprojekten. Als Geologe mit umfangreicher Erfahrung im Bereich Soleexploration hat er sich von Anfang an in die Entwicklung von Projekten (Rincon Lithium im Jahr 2007) eingebracht und vor Kurzem Bohrprogramme in Incahuasi, Pocitos, Salinas Grandes und Guayatayoc durchgeführt. Herr Thomas ist ein zertifizierter Mineralgutachter und ein qualifizierter Sachverständiger (QP) gemäß National Instrument 43-101. Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung mit Mineralisierungen des Lithiumsole-Typs.

Mit Phillips Beratung wurde dem Unternehmen vor Kurzem eine Straßenbaugenehmigung erteilt, um mit den Bohrungen beginnen zu können, und die Gemeinde Pocitos war äußerst hilfsbereit und unterzeichnete ein Memorandum, das unser Bohrprogramm bestätigt. Die Straßenbaugenehmigung, die Recharge benötigte, um ein Bohrgerät zu mobilisieren, war der letzte Schritt, um im Projekt Pocitos 1, das sich in einem fortgeschrittenen Stadium befindet, mit den Bohrungen zu beginnen. Recharge arbeitet eng mit seinen Beratern vor Ort an der einzelnen 450 Meter tiefen Bohrung mit für die Förderung geeignetem Durchmesser, die die Kontinuität der Lithium-Sole bestätigen soll, die in früheren Bohrkampagnen für die Erstellung einer NI 43-101-konformen Ressource abgegrenzt wurde.

Video der Pocitos-Bohrung mit einer geschätzten Durchflussmenge von 50.000 Litern pro Minute (2018)

CEO und Director David Greenway erklärt: "Wir kommen mit unseren geplanten Bohrungen im Lithiumsalar Pocitos 1 zügig voran, und die Tatsache, dass Herr Thomas mit seinem Hintergrund im Bereich Lithium, insbesondere mit seinem Ansehen und seinen Beziehungen in Salta und auf der ganzen Welt, weiterhin als unserer qualifizierter Sachverständiger fungiert, ist und wird für Recharge und seine Stakeholder äußerst wertvoll sein. Wie Sie dem obigen Video-Link entnehmen können, das auf YouTube verfügbar ist, wurden die beeindruckenden Durchflussmengen auf über 50.000 Liter Lithiumsole pro Minute geschätzt (Investoren sollten beachten, dass diese Messung nicht NI 43-101-konform war). Da bereits zwei Bohrlöcher vorhanden sind, werden diese neuen Bohrungen zur Erstellung einer NI 43-101-Mineralressource beitragen. Wir haben sehr vom Geologenteam von Panopus profitiert, das es uns ermöglicht hat, das Projekt direkt in Angriff zu nehmen, mit der Gemeinde in Kontakt zu treten und die entsprechenden Genehmigungen zu erhalten, um das Projekt voranzutreiben."

Abbildung 1. Karte des Lithium-Sole-Projekts Pocitos 1

Das orangefarbene Dreieck zeigt den ungefähren Bohrstandort.

Abbildung 2 - Die blaue Linie zeigt die geplante Bohrung. Der rote Bereich zeigt an, wo sich die Grundwasserleiter befinden.

Die grauen Linien zeigen die ungefähre Lage der beiden vorherigen Bohrlöcher.

Über das Lithium-Sole-Projekt Pocitos 1

Das Projekt Pocitos befindet sich etwa 10 km von der Gemeinde Pocitos entfernt, die über Gas-, Strom- und Telefon-Internetanschluss verfügt. Pocitos I erstreckt sich über rund 800 Hektar und ist über eine Straße erreichbar. Frühere Explorations- und Erschließungsteams haben über 1,5 Millionen USD in die Erkundung des Projekts investiert; diese Arbeiten umfassten Oberflächenprobenahmen, Schürfgrabungen, geophysikalische TEM-Messungen und zwei Bohrungen über jeweils 400 Meter, die hervorragende Fließergebnisse lieferten. Standorte für unmittelbare Folgebohrungen wurden bereits geplant und für kommende Explorationen identifiziert.

A.I.S. Resources Ltd. ermittelte bei der ersten Bohrkampagne auf dem Projekt im Mai 2018 Lithiumwerte von bis zu 125 ppm (Laboranalyse durch Alex Stewart). AIS verwendete einen Doppelpacker in den HQ-Diamantbohrlöchern, die bis zu einer Tiefe von 409 Metern niedergebracht wurden, und die Durchflussrate des Bohrlochs wurde bei der Beobachtung über mehr als 5 Stunden hinweg auf über 50.000 Liter pro Minute geschätzt (Anleger sollten beachten, dass diese Schätzung nicht mit NI 43-101 konform ist). Beide Bohrlöcher wiesen außergewöhnliche Soleflussraten auf. Recharge plant, eine dritte Bohrung zwischen diesen niederzubringen und zwei weitere Bohrlöcher zu absolvieren, um eine NI 43-101-Ressourcenberechnung durchführen zu können.

Über Recharge Resources

Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration, Erschließung und Förderung von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden. Der aktuelle Preis für Lithiumcarbonat (CIF China) lag am 10. Juni 2022 bei 455.000 Yuan oder rund 67.607 Dollar pro Tonne (Bericht von Fastmarkets).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

