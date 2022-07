Eurobike: Neue Produkteinführung mit Marken des Taiwan Excellence Award

Am ersten Tag der Eurobike 2022, der weltweit führenden Fahrradmesse, die vom 13. bis 17. Juli in Frankfurt am Main stattfindet, stellten führende Fahrradhersteller aus Taiwan ihre neuesten Produkte auf einer Pressekonferenz vor, die vom taiwanesischen Büro für Außenhandel des Wirtschaftsministeriums organisiert und von TAITRA, Taiwans führender Organisation für Handelsförderung, veranstaltet wurde. Die vier mit dem Taiwan Excellence Award ausgezeichneten Unternehmen Giant Group, Maxxis, Mio und die Fitness-Tech-Untermarke Xplova von Acer Gadget stellten Innovationen zur Verbesserung des Fahrradfahrens vor. Gina Chang, Generalsekretärin der Taiwan Bicycle Association, hielt einen aufschlussreichen Vortrag über Marktentwicklungen und lieferte Hintergrundinformationen über die allgemeine Fahrradindustrie in Taiwan.

Taiwan Excellence New Product Launch Press Conference at EUROBIKE 2022 (Photo: Business Wire)

Taiwan unterhält eine starke Lieferkette in der globalen Fahrradindustrie und ist ein wichtiger Standort für die Produktion und Forschung und Entwicklung von High-End-Fahrrädern. 2021 überstiegen die Exporte der taiwanesischen Fahrradindustrie den Rekordwert von 5 Milliarden USD und zeigt, wie die Branche floriert. Laut Chang werden sich die Hersteller in Zukunft stärker auf die Anforderungen der Nutzer konzentrieren, einschließlich digitaler Vernetzung und Umweltbewusstsein. "Darüber hinaus besteht die neue Mission darin, ein noch wertvollerer Partner zu werden, indem wir bessere Dienstleistungen anbieten," erklärte die Generalsekretärin der Taiwan Bicycle Association.

Unter dem Motto "Ride into the Future with Bikes from Taiwan" (Mit Fahrrädern aus Taiwan in die Zukunft radeln) wurden die neuen Produkte von den einzelnen beteiligten Unternehmen vorgestellt:

Giant Group, die führende Marke in der Branche, stellte ihr CADEX 36 Disc Wheel System vor, ein vielseitiges, leichtes Verbundrad, das für echte Performance in der Praxis gebaut wurde.

Maxxis, der Reifenhersteller von Weltrang, stellte auf der Veranstaltung drei erstklassige Fahrradreifen vor: High Road, Metropass und Receptor.

Mio, eine der bekanntesten GPS-Marken der Welt, stellte die neuen Navigationslösungen für Radfahrer vor, Cyclo Discover Pal und Cyclo Discover Connect. Sie sind mit der nutzerfreundlichen MioShare-App und der WeJoin-Funktion für Gruppenfahrten ausgestattet.

Die Fitness-Tech-Untermarke Xplova von Acer Gadget präsentierte zwei neue Produkte: Den NOZA V Advanced Smart Trainer, der Nutzern ein realistisches Fahrgefühl vermittelt. Der E-Scooter (Lightning 3) verfügt darüber hinaus über eine elektrische Bremse vorne und eine Scheibenbremse hinten für einen sichereren und kürzeren Bremsweg.

