DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tages des Meeres geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.36 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.396,61 -1,66% -20,98% Stoxx50 3.425,04 -1,47% -10,30% DAX 12.519,66 -1,86% -21,18% FTSE 7.053,57 -1,44% -3,09% CAC 5.915,41 -1,41% -17,30% DJIA 30.378,96 -1,28% -16,40% S&P-500 3.755,42 -1,22% -21,21% Nasdaq-Comp. 11.133,78 -1,01% -28,83% Nasdaq-100 11.638,81 -0,76% -28,68% Nikkei-225 26.643,39 +0,62% -7,46% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 152,15% -77 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 94,43 96,30 -1,9% -1,87 +30,8% Brent/ICE 97,44 99,57 -2,1% -2,13 +30,1% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 174,50 180,50 -3,3% -6,01 +33,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.705,66 1.735,53 -1,7% -29,87 -6,8% Silber (Spot) 18,29 19,22 -4,8% -0,93 -21,5% Platin (Spot) 845,90 858,50 -1,5% -12,60 -12,8% Kupfer-Future 3,22 3,33 -3,2% -0,11 -27,5% YTD zu Vortagsschluss

Bei Erdöl wurden Rezessions- und Nachfrage-Ängste eingepreist, bei Gold Zinserhöhungsfantsien in den USA. Zudem belastete beide Rohstoffe der feste Dollar.

FINANZMARKT USA

Die US-Börsen machen im Verlauf einen Teil der heftigen Verluste wett, mit denen sie zu Handelsbeginn auf neue Inflationsdaten reagierte hatten. Gelegenheitskäufer dürften ihre Chance auf einen Einstieg auf niedrigen Niveaus genutzt haben. Die Zins- und damit verbundenen Rezessionsängste drücken die US-Indizes. Aus Sicht der Aktienanleger drohen weitere kräftige geldpolitische Straffungen zur Eindämmung der viel zu starken Geldentwertung. Im Blick steht zudem der Start der US-Berichtssaison. Die Quartalsausweise von JP Morgan und Morgan Stanley enttäuschen. Die Kurse fallen um 4,5 und 1,3 Prozent. United Insurance steigen um 6,2 Prozent. Der Board will Optionen für die Beschaffung von frischem Kapital prüfen. Azenta knicken um 13 Prozent ein. Der Experte für Mess- und Automatisierungsgeräte hat die Prognose gesenkt. Ocean Power Technologies zeigen sich mit einem Minus von 6,5 Prozent. Der Produzent alternativer Energie hat weiter rote Zahlen gemeldet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Jenoptik AG, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Eine Welle schlechter Nachrichten drückte Aktien- und Rentenmärkte. Rezessions- und Inflationsängste belasteten von allen Seiten: Mit den US-Erzeugerpreisen setzte sich die Reihe sehr hoher Inflationsdaten fort und die Quartalsdaten von JP Morgan und Morgan Stanley enttäuschten. Dazu kam die Regierungskrise in Italien und trieb Anleiherenditen dort nach oben. Der Mailander MIB-Index brach um 3,4 Prozent ein. Zudem hatte die EU-Kommission ihre Wachstumsprognosen gesenkt. Banken-, Öl- und Rohstoffaktien fielen europaweit um über 3 Prozent. Die Regierungskrise in Italien setzte die dortigen Aktien und Anleihen unter Druck. Intesa Sanpaolo und Unicredit gaben bis zu je 6 Prozent nach. Die Renditen Italien sprangen umgekehrt nach oben, was vor allem Europas Finanzwerte belastete. Unter anderem verloren im DAX Allianz 3,4 Prozent, Münchener Rück 3 Prozent und Hannover Rück bis über 2 Prozent. Mit deutlichen Abschlägen zeigten sich Aktien der Telekommunikationsbranche: Nach enttäuschenden Geschäftszahlen von Ericsson und einem weniger profitabel als erhofft ausgefallenen Anteilsverkauf an der Funkturmsparte verloren Deutsche Telekom 2,2 Prozent. Ericsson hatte die Erwartungen an den operativen Gewinn verfehlt, die Titel verloren 9 Prozent. Gut kamen die Geschäftszahlen von Swatch (-0,1%) an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:02 Mi, 17:32 % YTD EUR/USD 1,0008 -0,5% 1,0023 1,0093 -12,0% EUR/JPY 139,27 +0,8% 138,71 138,59 +6,4% EUR/CHF 0,9861 +0,1% 0,9845 0,9866 -5,0% EUR/GBP 0,8490 +0,4% 0,8456 0,8463 +1,0% USD/JPY 139,14 +1,3% 138,43 137,32 +20,9% GBP/USD 1,1790 -0,9% 1,1859 1,1924 -12,9% USD/CNH (Offshore) 6,7646 +0,6% 6,7375 6,7189 +6,5% Bitcoin BTC/USD 20.266,81 +1,8% 20.167,59 19.482,77 -56,2%

Der Euro ist erneut temporär unter die Dollar-Parität gerutscht. "Es gibt also wirklich keine einzige Nachricht, die für Anlagen in Europa spricht", sagte ein Händler. Das einzige, was hierzulande steige, sei die Inflation, hieß es mit Blick auf die gesenkten EU-Wachstumprognosen. Während von der EZB nur kosmetische Zinsschritte erwartet würden, legten höhere US-Erzeugerpreise drastische Erhöhungen der Fed nahe, hieß es weiter. Damit steige die Zinsdifferenz zum Dollartaum und mache den Währungsraum unatrraktiv. Belastet wurde der Euro auch von der Regierungskrise in Italien und der Energiekrise in Deutschland.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben es der Wall Street gleichgetan und den nochmals höher als befürchtet ausgefallenen Inflationsschub in den USA eingermaßen weggesteckt. Gleichwohl wird nun für Juli von der US-Notenbank eine noch größere Zinserhöhung um einen vollen Prozentpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet. Zu hören war auch, dass hier einiges im Vorfeld schon eingepreist worden sei an Zinserhöhungspotenzial. Nach moderaten Einbußen zum Start zeigten sich die Indizes im Verlauf im Plus, drehten im Späthandel aber teils wieder etwas nach unten ab. In Tokio kam Rückenwind für die Exportindustrie vom nochmals deutlich schwächeren Yen. Unter den Einzelwerten zeigten sich in Hongkong Bankaktien sehr schwach, nachdem jüngst Hypothekenzahlungen von Kreditnehmern verweigert worden waren. Aktien wie China Merchants Bank (-5,1%), Postal Savings Bank (-4,3%) und Ping An Bank (-4,4% in Shenzhen) wurden verkauft. Country Garden verloren 2,2 Prozent, nachdem das Immobilienunternehmen angekündigt hatte, Anleihen der Tochter Country Garden Real Estate Group zu kaufen. Panasonic verteuerten sich in Tokio um 0,7 Prozent. Der wichtigste Batterielieferant von Tesla in den USA plant ein neues Batteriewerk für Elektroautos in Kansas. Tokyo Electric Power verloren 7,7 Prozent, belastet von Berichten, dass frühere Verantwortlichen haftbar gemacht werden für die Katastrophe in Fukushima. In Seoul gaben Posco um 1,6 Prozent nach. Das Stahlunternehmen rechnet mit einem rückläufigen operativen Gewinn. NHN (+6,4%) profitierten von der Fusion mit seiner Spiele-Tochter.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Heidelbergcement schließt zweite Tranche des Aktienrückkaufs ab

Die Heidelbergcement AG hat die zweite Tranche ihres Aktienrückkaufprogramms abgeschlossen. Im Zuge dessen wurden für rund 346,43 Millionen Euro insgesamt 6.906.281 Aktien erworben, wie der DAX-Konzern mitteilte. Das entspricht etwa 3,5767 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft.

Leifheit wird nach schwachem Quartal vorsichtiger für 2022

Der Haushaltswarenhersteller Leifheit hat mit stark steigenden Kosten, Lieferproblemen und der Kaufzurückhaltung der Kunden zu kämpfen. Das Unternehmen fuhr im zweiten Quartal einen operativen Verlust ein, auch weil es den Anstieg der Beschaffungskosten nur teilweise mit Preiserhöhungen und Einsparungen ausgleichen konnte. Für das Gesamtjahr wird die Leifheit AG nun deshalb vorsichtiger.

Südzucker verlängert Vertrag mit CEO Pörksen um fünf Jahre

Die Südzucker AG hat ihren Konzernchef für weitere fünf Jahre an sich gebunden. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, verlängerte der Aufsichtsrat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Niels Pörksen bis zum 28. Februar 2028.

Emirates will Flüge von und nach Heathrow nicht reduzieren

Emirates will sich den Verkauf von Tickets für Routen vom Flughafen Heathrow nicht verbieten lassen. Die Airline, eine der größten der Welt, wehrt sich gegen die Entscheidung des Londoner Flughafenbetreibers, die Zahl der von Heathrow abfliegenden Passagiere zu begrenzen. Man werde der Aufforderung, Flüge von und nach Heathrow zu reduzieren, nicht nachkommen.

GM baut mit Partnern Schnellladenetz auf

General Motors (GM) zielt mit einer neuen Kooperation darauf ab, seinen Elektroauto-Kunden die Angst vor einer mangelnden Reichweite zu nehmen. Der Konzern kündigte einen Plan an, gemeinsam mit EVgo und dem Tankstellenbetreiber Pilot ein Netzwerk von Schnellladestationen aufzubauen.

JP Morgan und Morgan Stanley verfehlen Erwartungen

JP Morgan und Morgan Stanley haben einen enttäuschenden Auftakt für die Berichtssaison der großen US-Banken hingelegt. Das schwierige Kapitalmarktumfeld sorgte für einen deutlichen Rückgang der Einnahmen im Investmentbanking, was vor allem Morgan Stanley traf. Das Ergebnis von Branchenführer JP Morgan litt unterdessen unter neuerlichen Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite - ein Anzeichen für einen trüberen Ausblick auf die US-Wirtschaft.

