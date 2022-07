Sichern Sie sich den kostenlosen Report "Finger Weg von diesen Aktien": https://bit.ly/3RvMnaY Die Stimmung ist schlecht, Investoren bleiben trotz hoher Inflation lieber auf Cash sitzen und die Rezession könnte schneller kommen als gedacht. Die Bestandsaufnahme von Stefan Risse, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment, hört sich gar nicht gut an. Aber trotzdem: "Es gibt Licht am Ende des Tunnels", glaubt Risse. Die Inflation könnte sich bald wieder abschwächen und den Druck von den Notenbanken nehmen. Und dann könnte es auch an den Aktienmärkten schnell wieder aufwärts gehen. Was sollten Anleger jetzt also tun - Antworten liefert Risse im Gespräch mit Martin Kerscher. Jetzt einschalten!