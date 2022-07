Volatile Handelstage bei Canoo: Die Aktie des Elektrofahrzeug-Start-ups befindet sich seit der Bekanntgabe eines großen Deals mit dem Einzelhandelsriesen Walmart am Dienstag auf Achterbahnfahrt. Nach einem Rücksetzer am Mittwoch startet das Papier am Donnerstag wieder durch und gewinnt rund ein Viertel an Wert.Canoo lässt sich für eine wichtige Bestellung des Supermarkt-Riesen Walmart Zügel anlegen: Die Firma wird keine Geschäfte mit dem Rivalen Amazon machen. Walmart erklärte sich bereit, für seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...