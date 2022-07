DAX leidet unter US-Inflationsdaten und steuert auf sein Jahrestief zu. Welche Aktien traf es besonders schwer am Donnerstag? Donnerstag ohne Reversal Erneut wird der DAX mit Unsicherheit konfrontiert. Die Inflationsdaten aus den USA sorgten zwar am Mittwoch nur kurzfristig für nachgebende Kurse, doch entfalteten nun am Donnerstag weitere Wirkung. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...