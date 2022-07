Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) wurde in den Vereinigten Staaten zum neunten Mal in Folge und im Vereinigten Königreich zum ersten Mal als Great Place to Work ausgezeichnet.

Sevan, ein Weltmarktführer im innovativen Programmmanagement für Kunden mit mehreren Standorten, erlangte die weltbekannten Zertifizierungen durch die Teilnahme an einer unternehmensweiten Umfrage. Das gewonnene Feedback unterstreicht die hervorragenden Erfahrungen der Teammitglieder von Sevan.

"Es ist ein Privileg, zum wiederholten Male als Great Place to Work in den Vereinigten Staaten ausgezeichnet zu werden, und es ist spannend, dass Sevan nun auch im Vereinigten Königreich zertifiziert ist", sagte Jim Evans, Gründer und CEO. "Wir halten an unseren Werten fest und sind stets bestrebt, uns gut um unsere Mitarbeiter zu kümmern, die unseren Kunden ausgezeichnete Erfahrungen bieten. Wir sind für das positive Feedback dankbar, das wir erhalten haben, und bemühen uns stets sicherzustellen, dass Sevan ein Great Place to Work bleibt."

Sevans Teammitglieder in den USA und im Vereinigten Königreich gaben in der Umfrage an, dass das Management von Sevan ehrlich und ethisch korrekt handelt. Die Mitarbeiter werden fair behandelt, fühlen sich willkommen, wenn sie bei Sevan anfangen, erhalten die richtigen Ressourcen und Arbeitsmittel, und das Management zeigt Wertschätzung für gute Arbeit und besondere Bemühungen.

"Zertifizierte Unternehmen stellen ihre Mitarbeiter an erste Stelle", sagte Michael C. Bush, CEO von Great Place to Work. "Engagierte Mitarbeiter steigern Umsatz und Gewinn und, was am wichtigsten ist, bieten marktführende Kundenerlebnisse."

Vor drei Jahren übernahm Sevan das britische Unternehmen Wyeth Projects Services. Sevans britisches Team bietet seither maßgeschneiderte Lösungen an, darunter Programmmanagement, Vermessungen und Bewertungen von Einrichtungen sowie Architektur und Engineering für Einzelhandelskunden im Vereinigten Königreich und in Europa.

Im Jahr 2022 rangierte Sevan auf Platz 36 der 50 besten Programmmanagement-Firmen von "Engineering News-Record (ENR)" und auf Platz 57 der 100 besten Auftragnehmer für Baumanagementleistungen von "ENR". Im Jahr 2021 wurde Sevan zum 4. aufeinanderfolgenden Jahr auf der "Inc. 5000"-Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen des Landes aufgeführt und erhielt den Gold HIRE Vets Medallion Award. Im Jahr 2020 wurde Sevan auf Platz 124 der FT-1000-Liste der "Financial Times" mit den wachstumsstärksten Unternehmen Amerikas geführt. Sevan hat vor Kurzem offiziell die exklusive Anerkennung als Certified Veteran's Business Enterprise (VBE) von der National Veteran-Owned Business Association (NaVOBA) erhalten. Besuchen Sie unsere Website, um mehr über Sevan zu erfahren.

Sevan ist ein innovativer, weltweit führender Anbieter in den Bereichen Design, Programmmanagement, Konstruktionsdienstleistungen und Datenanalytik für Unternehmen mit mehreren Standorten. Sevan bringt das Kapital zum Arbeiten und sorgt für eine schnelle und skalierbare Umsetzung durch eine deutlich verbesserte Effizienz und beschleunigte Zeitpläne für qualitativ hochwertige Programmeinführungen zur Maximierung des ROI. Wir arbeiten mit einigen der weltweit größten Marken zusammen und erfüllen die einzigartigen Anforderungen von Kunden in der Gastronomie, im Einzelhandel und in Behörden und schaffen grenzenlosen Mehrwert. Das Team von Sevan verteilt sich über vier Länder und 40 Bundesstaaten. Als Erweiterung Ihres Teams betreuen unsere internen Experten Initiativen zur Kapitaloptimierung in jeder Phase des Lebenszyklus eines Programms.

Sevan unterstützt namhafte Marken bei der Optimierung ihrer Bau- und Standortprogramme in den Vereinigten Staaten und international. Sevan hat seinen Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, in der Nähe von Chicago und unterhält eine internationale Niederlassung in London.

Bei Sevan unterstützen wir Menschen, Umwelt und die Geschäfte unserer Kunden mit Leidenschaft. Sevan begleitet strategisch internationale Marken darunter 7-Eleven, AAFES, Albertsons, Amazon, Amtrak, BP, Carbon Health, Chipotle, Corvias, DaVita, Department of Veteran Affairs, Focus Brands, HCA Healthcare, HEB, Inspire Brands, Jiffy Lube, Kroger, Luxottica, McDonald's, Motor Fuel Group, Office Depot, Popeyes, QDOBA, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance, Walmart, WOW Carwash und Yum! Brands während ihres gesamten Lebenszyklus schlüsselfertiger Programme strategisch. Sevan startet Initiativen an mehreren Standorten auf effiziente, berechenbare und transparente Weise. Mit bahnbrechenden Technologielösungen optimiert Sevan die Konstruktion von Neubauten, Umbauten, Umgestaltungen und Renovierungen. Sevan hat lizenzierte Architekten in 49 Staaten der USA sowie in D.C., den kanadischen Provinzen, Guam und den Nördlichen Marianen. Sevan beschäftigt professionelle Ingenieure und verfügt über Generalunternehmerlizenzen in mehr als 25 Staaten. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat das Team mehr als 25.000 Einzelhandelsgeschäften, 17.000 Restaurants und 32.000 Gesundheitsstandorten ein neues Gesicht gegeben. Das Team hat außerdem mehr als 32.000 Baugutachten über eine Gesamtfläche von mehr als 1 Milliarde Quadratfuß abgeschlossen.

Sevan hat vor Kurzem offiziell die exklusive Anerkennung als Certified Veteran's Business Enterprise (VBE) von der National Veteran-Owned Business Association (NaVOBA) erhalten. Sevan Elevate, ein Programm, das die Sicherheit und Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen stärkt und kontinuierlich verbessert, ist darauf ausgerichtet, den Mitarbeitern und Kunden von Sevan hervorragende Leistungen zu bieten.

Weitere Informationen über die Angebote von Sevan finden Sie unter www.sevansolutions.com

