OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung' zu Gaslieferungen/19 Grad:

"Maximal 19 Grad Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden und Geschäftsräumen? Damit dürfte niemand ernsthaft ein Problem haben. Dieser Vorschlag aus dem EU-Notfallplan zeigt: Wir bewegen uns - noch - auf sehr hohem Niveau, was mögliche Einschränkungen durch die Gaskrise angeht. Doch man darf sich auch nichts vormachen: Steigen die Preise weiter an und gehen am Ende Hunderttausende von Jobs verloren, dann drohen nationale und internationale Zerreißproben. Dem gilt es, so gut es geht, vorzubeugen - durch sozialen Ausgleich, internationalen Einkauf von Gas und Öl, den Ausbau erneuerbarer Energien und nicht zuletzt auch Energiesparen. Dass es selbst jetzt kein Tempolimit gibt, zeigt, dass noch lange nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind."/ra/DP/he