FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung' zu Kriegsverbrechen:

"In dieser Situation, in der der Krieg in der Ukraine weiter tobt, ist es wichtig, dass Zeugenaussagen und Beweise über die Täter gesammelt werden. Denn es ist aus anderen Kriegen bekannt, wie schwer sich die internationale Justiz damit tut, die Hauptverantwortlichen auch zu bestrafen. Nach dem Krieg in Jugoslawien hat es fast ein Jahrzehnt gedauert. Auch erst zu Beginn dieses Jahres wurde in Deutschland ein Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes zu lebenslanger Haft verurteilt, der zehn Jahre zuvor in einem Gefängnis in Damaskus für die Folter von 4000 Menschen verantwortlich gewesen sein soll. Der Vorstoß, dass die deutsche Justiz jetzt auch stärker zu russischen Verbrechen in der Ukraine ermitteln sollte, um diese zu dokumentieren, ist also sehr berechtigt."/ra/DP/he