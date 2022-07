STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung zur geplanten Sanierung der Stuttgarter Oper:

"Verantwortliche stellen Zusammenhänge her, die politisch keine sind: Weil beim Heizen im kommenden Winter gespart werden muss, soll eine Kulturinvestition, deren Umsetzung inzwischen bis weit in die 2030er Jahre reichen wird, nicht mehr möglich sein? Im Grunde erstaunt es weniger, dass Politiker versuchen, in diesem Krisensommer mit dem Finger auf die Kulturpolitik zu zeigen, um so von ihrem eigenen fortgesetzten Versagen zum Beispiel beim Ausbau alternativer Energien abzulenken. Viel erstaunlicher ist, wie ruhig die Stadt Stuttgart diese aktuelle Debatte gerade erträgt. Es geht um ein historisches Gebäude im Herzen Stuttgarts, das seit über hundert Jahren als Theater genutzt wird und zur Ausstrahlung dieser Stadt maßgeblich beiträgt. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Stadt einen schweren Verlust erst dann beklagt, wenn er unwiderruflich ist. Da hat sie Übung. Aber eine Kunst ist das nicht."/ra/DP/men