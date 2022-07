Die globale Sportmarke PUMA hat die 22-jährige US-amerikanische Leichtathletin Abby Steiner unter Vertrag genommen. Seit ihrem Sieg im 200-Meter-Finale der US Outdoor Championships mit einer Zeit von 21,77 Sekunden ist sie in diesem Jahr die zweitschnellste Frau der Welt über diese Distanz. Noch in diesem Sommer wird sie bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene, Oregon, USA, antreten.

Abby hält sowohl den US-amerikanischen Hallenrekord der Frauen über 200 Meter als auch den NCAA-Rekord (im Freien) und wurde 2018 zur besten Highschool-Athletin der USA gewählt. Ihre persönlichen Bestleistungen sind 10,90 Sekunden über 100 Meter und 21,77 Sekunden über 200 Meter. In diesem Jahr wurde sie zur "National Women's Track Athlete of the Year" ernannt und gewann den Honda Sport Award 2022 in der Kategorie "Track Field".

Kurz nach ihrem College-Rekord bei den NCAA-Meisterschaften im Juni dieses Jahres gewann Abby Steiner in Eugene, Oregon, mit einer Zeit von 21,77 Sekunden ihren ersten US-Titel über die 200-Meter-Distanz der Frauen.

"Abby Steiner ist einer der spannendsten aufstrebenden Stars in der Leichtathletik", kommentiert Pascal Rolling, Head of Running Sports Marketing bei PUMA. "Wir sind davon überzeugt, dass sie eine glänzende Karriere vor sich hat, und wollen ihr zur Seite stehen und sie unterstützen."

"PUMAs Liste der Hochleistungssportler und -sportlerinnen ist beeindruckend und es ist ein tolles Gefühl, eine von ihnen zu sein", berichtet Abby Steiner. "Ich bin sehr glücklich, von nun an zur PUMA-Familie zu gehören, und kann es kaum erwarten durchzustarten."

PUMA gehört zu den führenden Sportmarken der Welt. Sie entwirft, entwickelt, vermarktet und verkauft Schuhe, Textilien und Accessoires. Seit über 70 Jahren bringt PUMA Sport und Kultur unermüdlich voran und hat dazu schnelle Produkte für die schnellsten Sportler der Welt entwickelt. PUMA bietet Performance- und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport. In Zusammenarbeit mit renommierten Designern und Marken bringt PUMA Sporteinflüsse in die Straßenkultur und -mode. Zur PUMA Group gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit rund 16.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland.

