DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 15. Juli 2022

=== 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1Q, Genf *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Juni 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 1Q, London *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen Juni, Wolfsburg *** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q, Minneapolis 12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 12:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q, San Francisco *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli PROGNOSE: -2,0 zuvor: -1,2 14:45 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) vor dem Tampa Bay Business Journal *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni Industrieproduktion PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 80,5% zuvor: 79,0% *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan Juli (1. Umfrage) PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,0 *** 16:00 US/Lagerbestände Mai PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm *** - ID/G20, Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 16.7.), Bali - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfungen für Luxemburg (Fitch), Spanien (Moody's) - Folgende außerplanmäßige Index-Änderung wird mit Handelsbeginn wirksam: SDAX + NEUAUFNAHME - Adtran + HERAUSNAHME - Adva Optical Networking ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2022 00:11 ET (04:11 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.