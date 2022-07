Die rheinischen Obsterzeuger haben mit der Ernte der Brombeeren begonnen. Darauf weist der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer (Bonn) hin. Bis in den September werden die schwarzen Beeren täglich frisch geerntet. Bildquelle: Shutterstock.com In den vergangenen Jahren haben Brombeeren, wie alle Beeren, in der Beliebtheit der Verbraucher zugelegt. Sie werden als...

