Am 04. Juli hatten wir im Express-Service auf eine Trading-Chance mit Vonovia hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "Vonovia: Das sieht ganz ganz übel aus!" Im Text sind wir auf die Kurssituation eingegangen und haben geschrieben: "Wieder einmal hat die Vonovia-Aktie ISIN: DE000A1ML7J1 am Montag ein neues Jahrestief markiert. Man kann es drehen und wenden wie man will, am Ende des Tages handelt es sich charttechnisch gesehen um ein frisches Verkaufssignal. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...