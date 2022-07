Der Spezialist für Videostreaming steht vor einer neuen Ära, weil er seine Dienste auch in der Variante "mit Werbung" anbieten wird. Dieses Vorhaben wird seit gestern stärker positiv bewertet, dennMICROSOFT sitzt nun als kompetenter Partner mit im Boot. Er stellt die notwendige Technologie zur Verfügung und übernimmt außerdem den zielgerichteten Verkauf der "Werbezeiten". In der Pressemitteilung lässt NETFLIX durchblicken, dass man gemeinsam Innovationen bei der Werbung anstrebt, insbesondere beim Schutz der Privatsphäre der Kunden. Einen Tag zuvor hatte auch der Streaming-Konkurrent DISNEY mit THE TRADE DESK einen starken Partner für die automatische, zielgerichtete Werbung vorgestellt. Die Börsenreaktion auf das Duo NETFLIX und MICROSOFT war positiv (+ 1,2 %), nachbörslich ging ein Teil dieses Fortschritts wieder verloren (- 0,7 %). Für neue Käufe zunächst die Quartalszahlen abwarten.



