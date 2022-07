Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist gestern weiter abgerutscht. Der DAX zeigte sich zum Start noch stabil, gab dann aber schnell immer mehr ab. Enttäuschende Zahlen von US-Banken sorgten für weitere Verluste. Am Ende ging er mit 12.519 Zählern aus dem Handel. Marktidee: Hugo Boss. Hugo Boss hat am Mittwoch nachbörslich Quartalszahlen vorgelegt und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Nachrichten kamen an den Märkten sehr gut an. Die Aktie gehörte gestern zu den wenigen Gewinnern auf deutschen Kurszetteln. Damit stieg das Papier auf ein Fünf-Monats-Hoch. Auf der Oberseite rückt jetzt die nächste Marke in den Fokus. Sollte der Kurs darüber steigen, würde sich das langfristige Chartbild weiter aufhellen und den Weg zu drei neuen Zielzonen freigeben. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf