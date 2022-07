Aston Martin will mit Kapitalerhöhung und Saudi-Investment mehr als 500 Millionen britische Pfund einnehmen (FT)AXA hat seinen Altbestand an Lebensversicherungen in Deutschland an die Wiesbadener Athora verkauftRio Tinto hat sich nach höheren Auslieferungen von Eisenerz vorsichtig zu den weiteren Aussichten geäußertRoche-Studiendaten zu Brustkrebsmittel zeigen verringertes Rückfallrisiko Voestalpine hat Umsatz und Ergebnis im ersten Geschäftsquartal kräftig gesteigert und die Erwartungen übertroffen Drägerwerk mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisrückgang - Prognose bleibt Wohnmobilhersteller leiden unter Lieferproblemen - Plus bei Wohnwagen Leifheit hat mit stark steigenden Kosten, Lieferproblemen und der Kaufzurückhaltung der Kunden zu kämpfen Software AG wird für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...