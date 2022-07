Nach dem jüngsten Ausverkauf winkt Anlegern am deutschen Aktienmarkt zumindest ein versöhnlicher Wochenausklang. Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Donnerstag hatte er belastet von einem schwachen Bilanzstart der US-Banken JP Morgan und Morgan Stanley 1,9 Prozent tiefer bei 12.519 Punkten geschlossen. Am Freitag folgen die Zahlen der Geldhäuser Wells Fargo und Citigroup.

Den vollständigen Artikel lesen ...