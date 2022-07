DJ Richemont steigert Umsatz im ersten Quartal dank Europageschäft

Von Joshua Kirby

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Luxusgüterkonzern Richemont hat dank der Erholung des Tourismus in Europa seinen Umsatz im ersten Geschäftsquartal zweistellig gesteigert. Das Wachstum konnte die negativen Auswirkungen der coronabedingten Lockdowns in China ausgleichen.

Die Compagnie Financiere Richemont SA berichtete für den Zeitraum April bis Juni einen Umsatz von 5,26 Milliarden Euro, was einem währungsbereinigten Anstieg von 12 Prozent gegenüber den im Vorjahreszeitraum erzielten Einnahmen von 4,4 Milliarden Euro entspricht. Damit übertraf der Umsatz zudem die Konsensschätzung der von Factset befragten Analysten in Höhe von 5,1 Milliarden Euro.

Der Absatz in Europa stieg in diesem Zeitraum um 42 Prozent, wie der Schweizer Konzern, zu dem Marken wie Cartier, Piaget und A. Lange & Söhne gehören, mitteilte. Richemont verwies auf eine Erholung der Ausgaben amerikanischer und nahöstlicher Touristen in der Region sowie auf eine starke Inlandsnachfrage.

Dies habe dazu beigetragen, einen Umsatzeinbruch in China aufgrund strenger pandemiebedingter Lockdowns auszugleichen. Auf dem chinesischen Festland brachen die Verkäufe im Jahresvergleich um 37 Prozent ein, was zu einem Rückgang der Gesamtverkäufe im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) um 15 Prozent führte. Die Ausstiegsrate auf dem chinesischen Festland erholte sich jedoch, mit einem Rückgang von nur 12 Prozent im Juni.

July 15, 2022

