BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 25 (30) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 47 (42,50) EUR - 'BUY'CITIGROUP NIMMT SIEMENS ENERGY MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 16 EURGOLDMAN HEBT UNIPER AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 10 (20) EURHSBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 24 (21) EUR - 'BUY'MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 60 (71) EUR - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ADYEN AUF 1930 (2220) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT CHEMRING GROUP AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL W.) - ZIEL 336 (360) PBARCLAYS HEBT SENIOR PLC AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 183 (137) PENCEBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR WORLDLINE AUF 40 (49) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT DIRECT LINE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 277 PENCEBOFA SENKT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 76 (84) SEK - 'UNDERPERFORM'DEUTSCHE ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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