DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: 7C Solarparken hebt die Prognose für das Gesamtjahr 2022 und gibt eine Erhöhung des IPP-Portfolios um 10 MWP bekannt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Bayreuth (pta008/15.07.2022/08:23) - 15.07.2022: 7C Solarparken hebt die Prognose für das Gesamtjahr 2022 und gibt eine Erhöhung des IPP-Portfolios um 10 MWP bekannt

7C Solarparken (WKN: A11QW6 / ISIN: DE000A11QW68) gibt heute bekannt, dass der Konzern seine schwimmende PV-Anlage in Salzwedel um weitere 1,8 MWp erweitert hat. Das Erweiterungsprojekt ist mit Suntech Modulen und Huawei Wechselrichtern ausgestattet und genießt eine Einspeisevergütung von EUR 51/MWh, die als Untergrenze für zukünftige Einspeisepreise dient. Der Konzern hat zudem mit dem Bau einer 7,7 MWp PV-Freiflächenanlage in Traitsching (Bayern) begonnen, die eine Ausschreibungsvergütung von EUR 46/MWh erhält, die ebenfalls ein Mindestpreis darstellt. Der Vorstand rechnet mit einem spezifischen Ertrag von mindestens 1,100 kWh/kWp. Aufgrund von Lieferengpässen bei Trafostationen ist der Netzanschluss für Q1 2023 geplant.

H1 2022 Ergebnisse sehr vielversprechend

Der Konzern gibt bekannt, dass die Stromproduktion 179 GWh in H1 2022 (H1 2021: 145 GWh) überschreiten wird basierend auf einer gewichteten durchschnittlichen Portfolioleistung von 336 MWp (H1 2021: 275 MWp). Infolgedessen wird erwartet, dass der spezifische Ertrag - aufgrund verbesserter Wetterbedingungen verglichen mit H1 2021 - auf mindestens 531 kWh/kWp steigen wird. Wegen der Kombination aus 1) einem höher als erwarteten Marktpreis (der PV-Marktpreis stieg auf EUR 189/MWh für Juni 2022) und 2) dem Abschluss einer Swap-Vereinbarung zu EUR 149,5/MWh für eine Gesamtkapazität von 93 MWp, werden die Stromerlöse voraussichtlich EUR 39,1 Mio. und das EBITDA EUR 33,0 Mio. in H1 2022 übersteigen. Die Nettoverschuldung sollte aufgrund der beträchtlichen Netto-Cash Flow-Generierung leicht auf EUR 160 Mio. fallen.

Jahresprognose angehoben: CFPS soll auf mindestens EUR 0,65/Aktie steigen

Basierend auf soliden H1 2022 Zahlen und der Wirksamkeit der Swap-Vereinbarung ab 01. Juni 2022 ist der Vorstand zuversichtlich, dass für das Gesamtjahr ein durchschnittlicher Einspeisepreis von EUR 213/MWh realisiert werden kann. Infolgedessen ändert der Vorstand seinen Doppelszenario-Prognoseansatz für 2022 und geht nunmehr davon aus, dass das EBITDA EUR 59 Mio. erreichen wird, verglichen mit EUR 49,1 - 55,4 Mio. in der bisherigen Prognosespanne. Der Cash Flow je Aktie soll auf knapp über EUR 0,65 je Aktie steigen (bisherige Prognosespanne: EUR 0,53 - 0,61 je Aktie).

Nichtsdestotrotz beobachtet der Vorstand weiterhin betriebliche und regulatorische Risiken in Zusammenhang mit verschiedenen Punkten wie (i) Verzerrungen der Lieferkette bei der Lieferung von Neu- und Ersatzkomponenten, (ii) Produktionsverluste in Zusammenhang mit der Einführung von Re-Dispatch 2.0, (iii) potenzielle rückwirkende Kürzungen von Grünstromzertifikaten in Belgien bei Projekten, die zwischen 2008-2012 in Betrieb gesetzt wurden, und (iv) regulatorische Eingriffe in die Ökostromerzeugung, z.B. in Form von Preisobergrenzen oder Übergewinnsteuern wie sie bereits in anderen europäischen Ländern eingeführt wurden. Der Vorstand weist darauf hin, dass diese Risiken in der neuen Prognose für das Gesamtjahr nicht berücksichtigt werden.

Die Präsentation für die kommende virtuelle Hauptversammlung am 21. Juli 2022 wurde heute auf der Internetseite des Unternehmens im Bereich "Investor Relations" bereitgestellt. Darüber hinaus kann die Präsentation auf Deutsch und Englisch über den HV-Link im Bereich "Hauptversammlung" auf der Internetseite angeschaut werden.

(Ende)

Aussender: 7C Solarparken AG Adresse: An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth Land: Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com

ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: London

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1657866229928 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2022 02:24 ET (06:24 GMT)