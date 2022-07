Als klassischer Wachstumswert wurden die Aktie von SLM Solutions in den letzten Monaten aufgrund der laufenden Zinswende aus einigen Portfolios geworfen. Folge: Notierte die Aktie zum Jahreswechsel noch bei 18 Euro, wurde im Juni ein Verlaufstief bei 8,87 Euro markiert. In den letzten Wochen konnte sich der Wert im Bereich der 9-Euro-Marke stabilisieren. Nun deutet sich sogar ein Comeback an.

