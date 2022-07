Tokio (ots/PRNewswire) -Nippon Express Holdings, Inc. hat am 1. Juli das Global Business Headquarters (im Folgenden kurz GBHQ) gegründet, um die globale Unternehmensführung zu konsolidieren und zu stärken.Logo https://kyodonewsprwire.jp/img/202207073511-O1-OGUEKru3Foto: GBHQ-Exekutivmitgliederhttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202207073511/_prw_PI2fl_dlFLju91.jpgIm Rahmen ihrer langfristigen Vision, ein "Logistikunternehmen mit starker Präsenz auf dem Weltmarkt" zu werden, will die NX-Gruppe ihren Umsatz auf 3,5 bis 4 Billionen Yen steigern und bis 2037, dem 100-jährigen Bestehen der Gruppe, einen Auslandsanteil von 50 % erreichen.GBHQ wird das globale Logistikgeschäft der NX-Gruppe beaufsichtigen und die Gruppe bei der Umsetzung der im Geschäftsplan der Gruppe dargelegten "Wachstumsstrategie für das Kerngeschäft" leiten, indem sie umgehend die erforderlichen Funktionen und Managementressourcen einrichtet und die Logistikfunktionen stärkt, um Lösungen zur Optimierung der sich komplex verändernden Lieferketten der Kunden bereitzustellen.Mit dem Ziel, ein wirklich globales Logistikunternehmen zu werden, wird die NX-Gruppe weiterhin danach streben, ihren Wert zu maximieren, indem sie eine gruppenweite Optimierung verfolgt und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt verbessert.Website von Nippon Express: https://www.nipponexpress.com/Offizieller LinkedIn-Account der NX Group: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/Pressekontakt:(Herr) Homare Kato oder (Herr) Tomonori Sekiya oder (Frau) Yuriko Motoki,Abteilung für Unternehmenskommunikation,Nippon Express Holdings,Inc.,Tel:+81-3-5801-1212,E-Mail:nxhd-pr@nipponexpress.comOriginal-Content von: Nippon Express Holdings, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161200/5273538