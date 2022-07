Die Nachwirkungen der US-Inflationszahlen und ein misslungener Auftakt in die US-Berichtssaison haben den Dax am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Der deutsche Leitindex sackte bis auf ein Tagestief bei 12.434 Punkten ab und hat dabei das vorherige Jahrestief abermals getestet. Enttäuschende Quartalszahlen der Bankhäuser JPMorgan und Morgan Stanley haben an der Wall Street zu Verkäufen geführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...